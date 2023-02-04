Власти Снигиревки заявили, что Киев делает из города военную базу

Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, Снигиревка расположена в нескольких десятках километров от берега Днепра, однако населенный пункт «все еще представляет из себя военную базу».

«Там размещаются украинские военнослужащие, там размещаются военные объекты. Причем размещаются украинские военнослужащие в частных домах, в гаражах делаются склады боеприпасов», — указал Барбашов.

Глава администрации отметил, что известны конкретные адреса этих складов; кроме того, в Снигиревке размещены около 20 танков. По словам Барбашова, аналогичная ситуация наблюдается в населенных пунктах Павловка и Васильевка: украинские солдаты носят гражданскую одежду, размещаются сами и размещают вооружение в в частных домах.

Чиновник заключил, что при отступлении киевский режим планирует использовать местное население как живой щит.

