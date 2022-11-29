Власти ЛНР разработают дополнительные меры поддержки для участников спецоперации

Минсоцполитики Луганской народной республики разрабатывает проект постановления о мерах социальной поддержки граждан, призванных на военную службу в Вооруженные силы России и Народную милицию ЛНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, что для участников спецоперации и членов семей погибших предусмотрены мера соцподдержки для приобретения твердого бытового топлива и пенсия по случаю потери кормильца. Кроме того, власти ЛНР намерены ввести компенсационные выплаты в размере 5 млн рублей в случае гибели военнослужащего и в размере 3 млн рублей для получивших ранения.

Также для участников спецоперации в республике введут скидки в 75% на оплату жилищно-коммунальных услуг, в 50% — на оплату услуги связи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоеннослужащиеМобилизацияЛНР
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