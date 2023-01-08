ВКС России уничтожили пять военных самолетов Украины
Российская истребительная авиация за прошедшие сутки уничтожила пять военных самолетов Украины, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - отмечают в военном ведомстве.
Также сообщается, что над населенными пунктами Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а над Веселым в Донецкой Народной Республике - МиГ-29.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин из зоны СВО В Донецкой Народной Республике (ДНР) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке уничтожили свой истребитель МиГ-29.
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