«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбито пять самолетов воздушных сил Украины. В районе населенного пункта Лозовое Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27. В районе населенного пункта Изюм Харьковской области сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», - отмечают в военном ведомстве.

Также сообщается, что над населенными пунктами Николайполье и Новый Донбасс сбиты два украинских самолета Су-25, а над Веселым в Донецкой Народной Республике - МиГ-29.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин из зоны СВО В Донецкой Народной Республике (ДНР) заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) по ошибке уничтожили свой истребитель МиГ-29.