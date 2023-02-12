ВКС РФ поразили цеха сборки бронетанковой техники в Харькове

СМИ: Путин на предстоящей неделе проведет встречи с лидерами думских фракций

Лавров: в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на «Северных потоках» стоит Вашингтон

Президент Украины Зеленский ввел санкции в отношении 200 лиц, связанных с РФ

Глава МОК Бах заявил, что не потерпит вмешательства стран в вопросы международного спорта

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