ВКС РФ поразили цеха сборки бронетанковой техники в Харькове
Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) высокоточным ракетным ударом поразили в Харькове цеха, где собирают бронетанковую технику для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказалофициальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева», — уточнил представитель оборонного ведомства.
Ранее ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники Украины на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 ноября 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru