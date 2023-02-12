ВКС РФ поразили цеха сборки бронетанковой техники в Харькове

Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ) высокоточным ракетным ударом поразили в Харькове цеха, где собирают бронетанковую технику для Вооруженных сил Украины. Об этом рассказалофициальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного «Завода им. Малышева», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Ранее ВКС РФ уничтожили цех по сборке двигателей для авиатехники Украины на предприятии «Мотор Сич» в Запорожье, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 20 ноября 2022 года.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФМинобороныУкраинаВСУХарьков
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