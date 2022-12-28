Венгрия увеличит расходы на оборону

Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что венгерские власти намерены в 2023 году увеличить расходы страны на оборону, сообщает ТАСС.

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По его словам, они вырастут до 2% ВВП, то есть до показателя, который Венгрия планировала достичь в 2024 году. Он добавил, что такой уровень расходов гарантирует национальный Фонд обороны.

«Военные расходы Венгрии в бюджете на следующий год достигнут 2% ВВП в соответствии с ожиданиями НАТО», - сказал Салай-Бобровницки.

Ранее в венгерском Минобороны заявили, что боевая группа Североатлантического альянса в Венгрии достигла оперативной готовности к развёртыванию, сообщает RT.

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