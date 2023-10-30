В зоне СВО создали первый российский отряд саперов-пилотов дронов

Как отметил военный, батальон специального минирования сформировали на базе инженерной бригады ЮВО, задачи здесь выполняют обученные и опытные профессионалы. Формирование применяет современные образцы беспилотников, пишет RT.

«Бойцы занимаются минированием местности, разведкой и уничтожением живой силы и техники противника», — указал начальник штаба.

По словам замкомандира взвода спецминирования с позывным «Ангел», подразделение применяет боеприпасы штатного производства, они создаются индивидуально для каждого беспилотника с учетом веса.

«У взвода есть полевой сборочный цех вблизи переднего края. Мы дорабатываем получаемые дроны ... Кроме того, здесь собираются замыкатели на боеприпасы», — поделился замкомандира.

Между тем аналитик Атлантического совета Мелинда Хэринг в интервью Business Insider заявила, что Украина сильно уступает России по количеству и качеству дронов. По словам эксперта, беспилотники ВСУ «низшего сорта», пишет «Свободная пресса».

