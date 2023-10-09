В Запорожской области российские военные уничтожили группу пехоты ВСУ

Российские военные уничтожили группу украинской пехоты в районе населенного пункта Малые Щербаки. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его словам, позицию противника обнаружил расчет беспилотника. В результате группа ВСУ была полностью уничтожена. Балицкий назвал перемещения противника «бездумными».

«Небольшими группами, без поддержки и четких задач их продолжают бросать на убой», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что под Артемовском российские десантники захватили опорный пункт ВСУ и взяли в плен пять бойцов противника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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