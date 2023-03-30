В Варшаве пройдут учения с применением вертолетов и взрывчатки
Жителей Варшавы предупредили о проведении учений, которые пройдут 31 марта. Об этом говорится на странице Генерального командованиея Вооруженных сил (ВС) Польши в Twitter.
Уточняется, что в районе Рембертува будут проходить учения с использованием вертолетов и взрывчатых веществ. Также аналогичные учения пройдут 4 апреля в районе Пясечно.
27 марта в Литве начались учения истребителей ВВС НАТО, которые патрулируют небо стран Балтии. Тренировочные полеты осуществляются в районе Паланги и над Балтийским морем. В мероприятии участвуют польские истребители F-16 и французские Rafale. Отмечается, что в ходе учений пилоты отработают полеты на малых высотах, а также выпустят тепловые заряды.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru