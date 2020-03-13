В США рассказали о российских подлодках с телевизором и кофеваркой
Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными». Об этом пишет американское издание The Drive.
В публикации отмечается, что вспомогательные двигатели обеспечивают дополнительную мощность во время плавания на малой скорости, что также помогает снизить шум, производимый подводной лодкой, передает РИА ФАН.
Кроме того, издание отметило повышенный уровень комфорта на борту «Князя Владимира». На лодке есть зона отдыха с диванами, телевизором, кофеваркой и даже небольшой баней.
Так The Drive отреагировало на ролик телеканала «Звезда», посвященный подлодке К-549 «Князь Владимир» проекта 955A.
В октябре 2019 года Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» с головной атомной подводной лодкой из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир». Пуск производился в рамках учений в Белом море.
Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года.
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