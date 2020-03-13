В США рассказали о российских подлодках с телевизором и кофеваркой

Кроме того, издание отметило повышенный уровень комфорта на борту «Князя Владимира». На лодке есть зона отдыха с диванами, телевизором, кофеваркой и даже небольшой баней.

Так The Drive отреагировало на ролик телеканала «Звезда», посвященный подлодке К-549 «Князь Владимир» проекта 955A.

В октябре 2019 года Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» с головной атомной подводной лодкой из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир». Пуск производился в рамках учений в Белом море.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года.

