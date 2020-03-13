В США рассказали о российских подлодках с телевизором и кофеваркой

Главная задача российских атомных подводных лодок проекта 955A (шифр «Борей-А») — «исчезнуть на бескрайних просторах океана и оставаться как можно более скрытными». Об этом пишет американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что вспомогательные двигатели обеспечивают дополнительную мощность во время плавания на малой скорости, что также помогает снизить шум, производимый подводной лодкой, передает РИА ФАН.

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Кроме того, издание отметило повышенный уровень комфорта на борту «Князя Владимира». На лодке есть зона отдыха с диванами, телевизором, кофеваркой и даже небольшой баней.

Так The Drive отреагировало на ролик телеканала «Звезда», посвященный подлодке К-549 «Князь Владимир» проекта 955A.

В октябре 2019 года Минобороны РФ опубликовало видео первого пуска баллистической ракеты «Булава» с головной атомной подводной лодкой из проекта 955 «Борей» — «Князь Владимир». Пуск производился в рамках учений в Белом море.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения. На вооружение ВМФ РФ подводная лодка поступит уже в декабре 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости
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