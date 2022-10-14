В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях
Сенаторы предложили освобождать заключённых от наказания за героизм в бою. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
«Осуждённые такие же граждане РФ, которые совершили проступки, условно говоря, которые своё отсидят и будут обычными гражданами. Будут жить и работать, многие даже патриоты. Я считаю абсолютно оправданным позволить этим людям проявить любовь к родине, с оружием в руках защитить её от нацистов», - заявил Луговой.
По мнению политика, участие заключенных в боевых действиях должно как-то повлиять на сроки отбывания наказания. Луговой предположил, что они даже могут быть помилованы.
«Всё зависит от тяжести совершённых преступлений и статей, которые могут под это подпадать», - сказал депутат.
Предполагается, что мера коснётся осуждённых, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Один из авторов документа сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что действие законопроекта не распространяется на осуждённых за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушение правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации российской армии, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, а также на тех, кто распространяет ложную информацию о Вооружённых силах России.
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