В Совфеде разработали законопроект об участии заключенных в боевых действиях

Сенаторы предложили освобождать заключённых от наказания за героизм в бою. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил первый заместитель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

«Осуждённые такие же граждане РФ, которые совершили проступки, условно говоря, которые своё отсидят и будут обычными гражданами. Будут жить и работать, многие даже патриоты. Я считаю абсолютно оправданным позволить этим людям проявить любовь к родине, с оружием в руках защитить её от нацистов», - заявил Луговой.

По мнению политика, участие заключенных в боевых действиях должно как-то повлиять на сроки отбывания наказания. Луговой предположил, что они даже могут быть помилованы.

«Всё зависит от тяжести совершённых преступлений и статей, которые могут под это подпадать», - сказал депутат.

Предполагается, что мера коснётся осуждённых, совершивших преступления небольшой и средней тяжести. Один из авторов документа сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что действие законопроекта не распространяется на осуждённых за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушение правил проведения митингов, публичные действия по дискредитации российской армии, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против РФ, а также на тех, кто распространяет ложную информацию о Вооружённых силах России.







