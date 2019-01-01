В Севастополе создали центр по спасению подлодок водолазами

В Севастополе создан водолазный центр по спасению глубоководных подлодок, пишут «Известия» со ссылкой на информацию представителей Минобороны.

Предполагается, что новый центр будет решать задачи эвакуации с большой глубины аварийных подводных судов. В составе отряда — водолазы, работающие на больших и сверхбольших глубинах.

Также центр оснащен передовым оборудованием, в частности беспилотными телеуправляемыми глубоководными аппаратами.

Как отмечает РИА ФАН, на вымпеле спасательного центра, который был сформирован в начале 2019 года, изображен силуэт Крымского полуострова и надпись «Крым наш!».

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году: оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии.

