В Сеть выложено видео испытания новой российской ракеты ПРО
Телеканал «Звезда» выложил в Сеть видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Сообщается, что испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Момент показан с разных ракурсов.
Замкомандира соединения ПРО ВКС полковника Владимира Сергиенко, новая российская ракета успешно выполнила задачу, подтвердив заложенные характеристики. Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС России, она необходима для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, передает RT.
Ранее экс-заместитель Главнокомандующего ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН рассказал, что Россия обогнала США в военной мощи.
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