В Сеть выложено видео испытания новой российской ракеты ПРО

Телеканал «Звезда» выложил в Сеть видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Сообщается, что испытания состоялись на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. На кадрах видно, как происходит разворачивание и подготовка ракеты к старту. Момент показан с разных ракурсов.