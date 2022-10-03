В Ростовской области выполнили план по частичной мобилизации

Ростовская область полностью выполнила задание по частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.

Глава Новосибирской области заявил о выполнении задания первого этапа мобилизации

«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объеме», — подчеркнула представитель главы области.

Как отметила пресс-секретарь, в случае получения дополнительного задания в регионе продолжат мобилизационные мероприятия.

Между тем в Минобороны сообщили, что добровольцы и мобилизованные в составе военных подразделений проходят боевую подготовку в тыловых районах мест проведения спецоперации. После подготовки новобранцев отправят защищать вошедшие в состав РФ территории, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ВоеннослужащиеМобилизацияРостовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры