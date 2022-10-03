В Ростовской области выполнили план по частичной мобилизации
Ростовская область полностью выполнила задание по частичной мобилизации. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ирина Четвертакова.
«Задание по частичной мобилизации, установленное Министерством обороны РФ для Ростовской области, выполнено в полном объеме», — подчеркнула представитель главы области.
Как отметила пресс-секретарь, в случае получения дополнительного задания в регионе продолжат мобилизационные мероприятия.
Между тем в Минобороны сообщили, что добровольцы и мобилизованные в составе военных подразделений проходят боевую подготовку в тыловых районах мест проведения спецоперации. После подготовки новобранцев отправят защищать вошедшие в состав РФ территории, пишет «Свободная пресса».
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