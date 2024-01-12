В России запустили в производство новые высокоточные боеприпасы
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» запустила в серийное производство новейшие образцы высокоточных боеприпасов. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что ранее министр обороны Сергей Шойгу побывал на предприятии КТРВ в Подмосковье, где проверил выполнение государственного оборонного заказа.
Боеприпасы были запущены в серийное производство в прошлом году. Кроме того, изготавливаются перспективные образцы вооружения.
Ранее «Ростех» анонсировал серийное производство планирующей авиабомбы «Дрель». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru