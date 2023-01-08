В России рассказал о прикрытии наемников мобилизованными украинцами
Иностранные наемники и бойцы ВСУ, ведя бои в Кременной, прикрываются мобилизованными. Об этом рассказал военнослужащий Западного военного округа 8 января, в воскресенье.
По его данным, украинская армия на месте дислокации выстроена в три эшелона, расстояние между которыми около 200-300 м. На первом и третьем располагаются мобилизованные украинцы, на втором, в середине, — украинские боевики и наемники.
«Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки, и уже подключилась армейская авиация их, начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам», — рассказал военный РИА Новости.
По его словам, артиллерия ВСУ работает за 10 км от третьей линии обороны, а расстояние от российских позиций до противника составляет 300-400 м.
Ранее сообщалось, что на Украине солдаты часто дезертируют. Одна часть командиров поддерживают позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который требует ужесточить ответственность военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Другая настаивает вначале на ужесточении критериев отбора рекрутов, передает издание «Страна.ua».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 127 / сут.
Умерли
394 тыс.+45 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+3 694 / сут.
- В России рассказал о прикрытии наемников мобилизованными украинцами
- ВКС России уничтожили пять военных самолетов Украины
- Из украинского плена вернулись 50 российских военных
- В Минобороны раскрыли данные об операции возмездия на удар ВСУ по Макеевке
- Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок оружия Киеву
- «Меч» Путина. Российские ракеты «Циркон» заставляют Запад бояться
- СМИ: Ракеты РФ «Циркон» оказались настоящим кошмаром для Запада
- СМИ: Россия ликвидировала украинскую технику под Кременной
- Умер писатель Алексей Слаповский
- В Госдуме заявиле о сбитом ВСУ украинском МиГ-29
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru