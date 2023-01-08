В России рассказал о прикрытии наемников мобилизованными украинцами

По его данным, украинская армия на месте дислокации выстроена в три эшелона, расстояние между которыми около 200-300 м. На первом и третьем располагаются мобилизованные украинцы, на втором, в середине, — украинские боевики и наемники.

«Они восстанавливают свою боеспособность и готовятся к дальнейшему прорыву. Их артиллерия, танки, и уже подключилась армейская авиация их, начали, восполняя ситуацию с небоеспособностью первой линии, работать по нашим опорным пунктам», — рассказал военный РИА Новости.

По его словам, артиллерия ВСУ работает за 10 км от третьей линии обороны, а расстояние от российских позиций до противника составляет 300-400 м.

Ранее сообщалось, что на Украине солдаты часто дезертируют. Одна часть командиров поддерживают позицию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который требует ужесточить ответственность военных за самовольный уход с поля боя, дезертирство, неповиновение и неисполнение боевых приказов. Другая настаивает вначале на ужесточении критериев отбора рекрутов, передает издание «Страна.ua».

