В России проводят испытания мини-ракет для «Панциря-С»
Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») испытывает мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.
«По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком — Минобороны России», — указали в холдинге.
Комплекс «Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны и способен защитить малоразмерные военные и административно-промышленные объекты и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и снарядов реактивных систем залпового огня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru