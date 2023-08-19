В России проводят испытания мини-ракет для «Панциря-С»

Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») испытывает мини-ракеты для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Ростех»: Дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства западным гаубицам

«По завершении работ сроки и объемы поставок комплекса будут определены заказчиком — Минобороны России», — указали в холдинге.

Комплекс «Панцирь» предназначен для противовоздушной обороны и способен защитить малоразмерные военные и административно-промышленные объекты и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет, высокоточного оружия, беспилотных летательных аппаратов и снарядов реактивных систем залпового огня.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеРостех

Горячие новости

Все новости

партнеры