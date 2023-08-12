В России начали производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Мелкосерийное производство второй версии дрона-камикадзе «Овод» запустили в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проектной группы-производителя Андрея Иванова.
«Это устройство с модифицированной электронной начинкой, с новой винтомоторной группой, а также с рядом "диковин", о которых нельзя говорить», — отметил собеседник агентства.
По словам Иванова, первая модификация «Овода» остается основным рабочим устройством. В комплекте поставки есть все необходимое для сокращения времени развертывания, снаряжения и применения беспилотника.
FPV-дрон ( First Person View, «вид от первого лица») «Овод» активно используется на Авдеевском и Запорожском направлениях в зоне специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru