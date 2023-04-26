Минобороны сообщило о возвращении 40 российских военных из украинского плена
В результате переговоров с территории Украины возвратили 40 российских военнослужащих, находившихся в плену, сообщили в Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что освобожденным бойцам в плену грозила смертельная опасность. Сейчас вызволенным военным оказывают медицинскую и психологическую помощь.
В российском Минобороны отметили, что бойцов доставят в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медцентрах военного ведомства.
Ранее глава ЧВК «Вагнер» сообщал, что бойцы группировки перестанут брать украинских солдат в плен, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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