В районе Энергодара отбили попытку украинского десанта захватить ЗАЭС

Украинские силовики не менее чем на 30 катерах попытались высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской атомной электростанции, вылазка была пресечена. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Российские военные предотвратили десант ВСУ в районе ЗАЭС

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС», — цитирует чиновника РИА Новости.

Как отметил Рогов, бой продолжался несколько часов, пишет РИА ФАН. Попытку высадки десанта удалось отбить.

Ранее стало известно, что российские силы укрепляют линию обороны на Запорожском направлении. Инженерные части Южного военного округа возводят укрепленные пункты, блиндажи и другие фортификационные сооружения, пишет «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ВСУРегионыАЭС
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры