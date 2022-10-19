В районе Энергодара отбили попытку украинского десанта захватить ЗАЭС
Украинские силовики не менее чем на 30 катерах попытались высадиться в Энергодаре для захвата Запорожской атомной электростанции, вылазка была пресечена. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС», — цитирует чиновника РИА Новости.
Как отметил Рогов, бой продолжался несколько часов, пишет РИА ФАН. Попытку высадки десанта удалось отбить.
Ранее стало известно, что российские силы укрепляют линию обороны на Запорожском направлении. Инженерные части Южного военного округа возводят укрепленные пункты, блиндажи и другие фортификационные сооружения, пишет «Свободная пресса».
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