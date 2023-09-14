В Петербурге оценили вероятность новой мобилизации

Министерство обороны России обладает достаточными людскими резервами, чтобы не проводить мобилизацию в ближайшее время, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Фонтанка».

Путин о мобилизации: За полгода контракт с Минобороны подписали 270 тысяч человек

Как заявил курирующий промышленный сектор Санкт-Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков, предпосылок для мобилизации на данном этапе не прослеживается. Так он ответил на вопрос о том, насколько критичным для предприятий города может стать мобилизация работников.

Тем временем, Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Российская АрмияСпецоперацияМобилизация

Горячие новости

Все новости

партнеры