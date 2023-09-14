В Петербурге оценили вероятность новой мобилизации
Министерство обороны России обладает достаточными людскими резервами, чтобы не проводить мобилизацию в ближайшее время, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Фонтанка».
Как заявил курирующий промышленный сектор Санкт-Петербурга вице-губернатор Кирилл Поляков, предпосылок для мобилизации на данном этапе не прослеживается. Так он ответил на вопрос о том, насколько критичным для предприятий города может стать мобилизация работников.
Тем временем, Шойгу утвердил список болезней, при которых нельзя служить в период мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru