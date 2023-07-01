В Петербурге демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центр»

В Санкт-Петербурге на улице Зольная демонтировали вывеску «ЧВК Вагнер Центр», сообщили представители центра в Telegram-канале.

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Уточняется, что причиной демонтажа стал переезд основной части компании.

По словам представителей, «ЧВК Вагнер Центр» будет работать в другом формате и на других площадках.

Ранее стало известно, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин закрывает свой медиахолдинг «Патриот», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Санкт-ПетербургЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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