В Новосибирской области начали разыскивать уклонистов от частичной мобилизации
Власти Новосибирской области власти объявили в розыск первых уклоняющихся от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал «Сибкрай».
Количество уклонистов не уточняется.
Как рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, повестка должна быть вручена призывнику лично в руки, вне зависимости от местоположения и времени суток. Если человека не удается найти, он попадает в направляемые в МВД списки, и затем начинается розыск уклониста по полицейским базам.
По словам Кудрявцева, если призывника нет дома, сотрудники военкомата будут опрашивать его соседей и родственников. При этом работники не имеют права заходить в квартиру и обыскивать жилище. Кроме того, военкомат может сделать запрос по месту работы призывника.
Вместе с тем военный комиссар отметил, что вручение повестки не означает автоматический призыв. В военкоматах допускают, что за время нахождения на учете у гражданина «многое могло поменяться», и все данные уточняются на месте.
Ранее юрист Ольга Мельникова рассказала, что получившие повестку россияне могут не явиться в военкомат только по уважительной причине: из-за смерти близкого родственника или болезни. При этом призывнику все равно придется посетить учреждение и предоставить подтверждающую справку. Если уважительной причины для неявки нет, не пришедшему в военкомат в первый раз грозит штраф в 500 - 3 000 рублей, пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Меркель призвала «серьезно относиться» к словам Путина
- В Новосибирской области начали разыскивать уклонистов от частичной мобилизации
- Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием
- Турецкие госбанки заявили о продолжении работы с платежной системой «Мир»
- Ялтинский международный экономический форум перенесли на 2023 год
- Боррель назвал инциденты на «Северных потоках» итогом «преднамеренных действий»
- Институт энергетики: Ремонт «Северных потоков» потребует десятков миллионов евро
- СМИ: Минэкономразвития ожидает укрепления доллара до 66 рублей к концу года
- Юрист предупредил россиян о росте тарифов ЖКХ с 1 декабря
- Швейцария не выдала шахматисту Карпову визу для поездки в Женеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru