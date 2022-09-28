В Новосибирской области начали разыскивать уклонистов от частичной мобилизации

Количество уклонистов не уточняется.

Как рассказал военный комиссар региона Евгений Кудрявцев, повестка должна быть вручена призывнику лично в руки, вне зависимости от местоположения и времени суток. Если человека не удается найти, он попадает в направляемые в МВД списки, и затем начинается розыск уклониста по полицейским базам.

По словам Кудрявцева, если призывника нет дома, сотрудники военкомата будут опрашивать его соседей и родственников. При этом работники не имеют права заходить в квартиру и обыскивать жилище. Кроме того, военкомат может сделать запрос по месту работы призывника.

Вместе с тем военный комиссар отметил, что вручение повестки не означает автоматический призыв. В военкоматах допускают, что за время нахождения на учете у гражданина «многое могло поменяться», и все данные уточняются на месте.

Ранее юрист Ольга Мельникова рассказала, что получившие повестку россияне могут не явиться в военкомат только по уважительной причине: из-за смерти близкого родственника или болезни. При этом призывнику все равно придется посетить учреждение и предоставить подтверждающую справку. Если уважительной причины для неявки нет, не пришедшему в военкомат в первый раз грозит штраф в 500 - 3 000 рублей, пишет «Свободная пресса».

