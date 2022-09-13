В НМ ЛНР заявили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров

Иностранные офицеры прибыли в украинский Краматорск, предположительно, они будут контролировать поставленное Киеву вооружение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал офицер в своем Telegram-канале.

Краматорск в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины, пишет Ura.ru.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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