В НМ ЛНР заявили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров

«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал офицер в своем Telegram-канале.

Краматорск в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины, пишет Ura.ru.

