В НМ ЛНР заявили о прибытии в Краматорск иностранных офицеров
Иностранные офицеры прибыли в украинский Краматорск, предположительно, они будут контролировать поставленное Киеву вооружение. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«В населенный пункт Краматорск отмечено прибытие группы иностранных офицеров. Предположительно, в их задачи будет входить контроль над поставленным вооружением и учет расхода боеприпасов», — написал офицер в своем Telegram-канале.
Краматорск в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины, пишет Ura.ru.
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