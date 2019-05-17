В Минобороны предупредили о провокации боевиков в Идлибе

Сообщается, что боевики планируют снять на видео имитацию «отравления» сирийцев рядом с обломками российских боеприпасов и распространить запись в западных СМИ и соцсетях, пишет Газета.ру.

Ранее российские СМИ узнали о подготовке сирийскими боевиками провокации с применением химического оружия в районе Идлиба в январе этого года. Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, почему к сообщениям о готовящихся провокациях стоит относиться осторожно.

