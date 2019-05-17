В Минобороны предупредили о провокации боевиков в Идлибе
В российский Центр по примирению враждующих сторон в ночь на пятницу, 17 мая поступила информация о подготовке боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» провокации в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.
Цель готовящейся провокации называется обвинение российских Воздушно-космических сил в применении химического оружия, отмечает RT.
Сообщается, что боевики планируют снять на видео имитацию «отравления» сирийцев рядом с обломками российских боеприпасов и распространить запись в западных СМИ и соцсетях, пишет Газета.ру.
Ранее российские СМИ узнали о подготовке сирийскими боевиками провокации с применением химического оружия в районе Идлиба в январе этого года. Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, почему к сообщениям о готовящихся провокациях стоит относиться осторожно.
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