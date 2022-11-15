В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ на нескольких участках фронта

Украинские войска стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта, усиливая группировку бронетанковыми группами. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Рогов рассказал об отражении крупной атаки штурмовой группы ВСУ в Запорожье

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам Марочко, противник сосредоточил основные силы на Луганском направлении, пишет РИА ФАН.

Как отметил офицер в своем Telegram-канале, Киев считает направление ЛНР одним из приоритетных для ведения боевых действий. Это доказывают перехваченные документы, данные агентуры и характер поведения ВСУ, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры