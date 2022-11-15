В ЛНР заявили о стягивании техники ВСУ на нескольких участках фронта

«Выявлено усиление украинской группировки войск бронетанковыми группами в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска и Попасной», — рассказал офицер в беседе с РИА Новости.

При этом, по словам Марочко, противник сосредоточил основные силы на Луганском направлении, пишет РИА ФАН.

Как отметил офицер в своем Telegram-канале, Киев считает направление ЛНР одним из приоритетных для ведения боевых действий. Это доказывают перехваченные документы, данные агентуры и характер поведения ВСУ, отмечает телеканал «360».

