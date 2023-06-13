В ЛНР заявили о переходе ВСУ в оборону на купянском направлении
Украинские подразделения на купянском направлении перешли к обороне после успешных ударов российских авиации и артиллерии. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.
Как отметил офицер, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллеристы РФ нанесли огневые поражения по сосредоточению бойцов, оружия и техники, полевым складам ВСУ, пишет «Свободная пресса».
«В результате понесенных потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям», — указал Марочко.
Ранее стало известно, что группировка войск «Запад» нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru