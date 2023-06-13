В ЛНР заявили о переходе ВСУ в оборону на купянском направлении

Украинские подразделения на купянском направлении перешли к обороне после успешных ударов российских авиации и артиллерии. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Марочко: ВСУ перебрасывают под Артемовск технику и подразделения из Херсона

Как отметил офицер, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска, артиллеристы РФ нанесли огневые поражения по сосредоточению бойцов, оружия и техники, полевым складам ВСУ, пишет «Свободная пресса».

«В результате понесенных потерь противник утратил инициативу и переходит к оборонительным действиям», — указал Марочко.

Ранее стало известно, что группировка войск «Запад» нанесла 8 ракетно-бомбовых ударов на Купянском направлении, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВСУ

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