В ЛНР сообщили, что офицерам ВСУ запретили посещать передовые позиции

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, офицерам ВСУ разрешено посещать позиции на передовой лишь в исключительных случаях и только по согласованию с руководством, пишет «Свободная пресса».

Ранее подполковник в отставке сообщил, что в Киеве собираются создать посты наблюдения на крышах высоток из-за дефицита средств для обнаружения воздушных целей, отмечает Ura.ru.

