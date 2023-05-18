В ЛНР сообщили, что офицерам ВСУ запретили посещать передовые позиции
Офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили посещать зону активных боевых действий. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — цитирует офицера ТАСС.
По словам Марочко, офицерам ВСУ разрешено посещать позиции на передовой лишь в исключительных случаях и только по согласованию с руководством, пишет «Свободная пресса».
Ранее подполковник в отставке сообщил, что в Киеве собираются создать посты наблюдения на крышах высоток из-за дефицита средств для обнаружения воздушных целей, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru