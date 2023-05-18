В ЛНР сообщили, что офицерам ВСУ запретили посещать передовые позиции

Офицерам Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили посещать зону активных боевых действий. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко: ВСУ активно используют беспилотники на Краснолиманском направлении

«С целью сохранения командного состава украинским офицерам среднего и старшего звена запрещено находиться в так называемой красной зоне», — цитирует офицера ТАСС.

По словам Марочко, офицерам ВСУ разрешено посещать позиции на передовой лишь в исключительных случаях и только по согласованию с руководством, пишет «Свободная пресса».

Ранее подполковник в отставке сообщил, что в Киеве собираются создать посты наблюдения на крышах высоток из-за дефицита средств для обнаружения воздушных целей, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНР

Горячие новости

Все новости

партнеры