В ЛНР рассказали об активизации украинских ДРГ на лисичанском направлении

По словам Филипоненко, первоочередной на указанном участке стала работа по пресечению деятельности ДРГ.

«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — отметил представитель НМ ЛНР.

Филипоненко указал, что обстановка на этом участке остается напряженной, российский силы продолжают всеми доступными средствами «перемалывать подразделения» противника.

