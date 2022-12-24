В ЛНР рассказали об активизации украинских ДРГ на лисичанском направлении
Украина активизировала работу диверсионно-разведывательных групп на лисичанском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко в беседе с РИА Новости.
По словам Филипоненко, первоочередной на указанном участке стала работа по пресечению деятельности ДРГ.
«Пользуясь тем, что земля немного промерзла, противник старается просочиться на территорию республики силами диверсантов. Сейчас наши силы брошены на противодействие им и опять же — на снижение огневой активности противника определением и уничтожением огневых точек», — отметил представитель НМ ЛНР.
Филипоненко указал, что обстановка на этом участке остается напряженной, российский силы продолжают всеми доступными средствами «перемалывать подразделения» противника.
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