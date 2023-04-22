В ЛНР добровольцы отразили атаку ВСУ
Добровольцы из отряда «Барс-12»отразиди атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщают «Известия».
По данным военкора издания Алексея Полторанина, украинские боевики с помощью пулемета «Утес» атаковали позиции РФ. Националисты открыли огонь с одной из высот около 5 часов утра в субботу.
Россияне ответили ВСУ артиллерийским ударом и боем из стрелковых орудий.
Несмотря на то, что атака со стороны войск Украина прекратилась, добровольцы ожидают ее продолжения.
«Под вечер, как правило, обстановка накаляется. Видимо, нацики пытаются использовать весь свой боезапас, чтобы к вечеру отчитаться перед своими хозяевами», — прокомментировал положение дел боец добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Валдай.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные не смогут в ближайшее время осуществить полномасштабные наступательные действия из-за погоды. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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