В Курской области ВСУ обстреляли село Горналь

«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано 9 прилётов. Главное — никто не пострадал», - отметил глава региона.

По данным губернатора, повреждены три домовладения, в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Роман Старовойт заверил, что местные власти окажут жителям необходимую помощь.

Ранее зафиксировано пять прилетов в районе села Горналь Суджанского района, в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил губернатор Курской области 18 февраля, в субботу. Вечером того же дня подстанция была отремонтирована, электроснабжение жителей возобновили.