В Курской области ВСУ обстреляли село Горналь
ВСУ утром в воскресенье три раза обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района, сообщил 19 февраля в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«ВСУ трижды за утро сегодня обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. В общей сложности зафиксировано 9 прилётов. Главное — никто не пострадал», - отметил глава региона.
По данным губернатора, повреждены три домовладения, в домах выбиты окна, посечены кровли и фасады.
Роман Старовойт заверил, что местные власти окажут жителям необходимую помощь.
Ранее зафиксировано пять прилетов в районе села Горналь Суджанского района, в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил губернатор Курской области 18 февраля, в субботу. Вечером того же дня подстанция была отремонтирована, электроснабжение жителей возобновили.
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