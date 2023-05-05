В Кремле отказались комментировать возможный выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута
Администрация президента осведомлена о подготовке выхода подразделений частной военной компании «Вагнер» из Бахмута (Артёмовска). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
При этом он отказался комментировать данную тему, поскольку, по его словам, вопрос касается хода специальной военной операции. Заявление о скором выводе сил «Вагнера» из Бахмута опубликовала пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина в письменном и видео форматах.
Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК покинут расположение города 10 мая в случае, если не будет решён вопрос с нехваткой боеприпасов. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Пригожин попросил принять позиции ЧВК в Бахмуте подразделениям Министерства обороны РФ.
Несколькими часами ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видеообращение основателя ЧВК на фоне десятков тел убитых бойцов. Предприниматель возложил ответственность за их гибель на министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба Сергея Герасимова из-за недостаточного снабжения подразделений «Вагнера» боеприпасами. При этом Пригожин использовал ненормативную лексику.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru