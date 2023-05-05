В Кремле отказались комментировать возможный выход ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК покинут расположение города 10 мая в случае, если не будет решён вопрос с нехваткой боеприпасов. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Пригожин попросил принять позиции ЧВК в Бахмуте подразделениям Министерства обороны РФ.

Несколькими часами ранее пресс-служба Пригожина опубликовала видеообращение основателя ЧВК на фоне десятков тел убитых бойцов. Предприниматель возложил ответственность за их гибель на министра обороны Сергей Шойгу и начальника Генерального штаба Сергея Герасимова из-за недостаточного снабжения подразделений «Вагнера» боеприпасами. При этом Пригожин использовал ненормативную лексику.

