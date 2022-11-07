В Китае призвали Запад отступить из-за российских ракет «Ярс»
Западу следует уступить России, имеющей баллистические ракеты «Ярс» собственного производства, которые способны поразить любую цель. Об этом пишет китайское издание Baijiahao.
«Главная особенность заключается в том, что ракета обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира», — отмечается в материале.
Общая взрывная сила «Ярса» составляет 1 млн тонн, пишет РИА ФАН. Кроме того, максимальная скорость ракеты — 14 Махов. Системы ПВО не успевают засечь такие снаряды, отмечает телеканал «360». В связи с этим западным странам следует «правильно оценить ситуацию и отступить».
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