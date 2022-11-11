В Киеве заявили об очередном обмене пленными с Россией
На Украину вернулись 45 военных ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.
По его словам, возвращение на родину военнослужащих стало возможным в результате договоренностей об обмене военнопленными с российской стороной.
«Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство», — написал глава офиса президента Украины.
Он также добавил, что удалось вернуть тела двух погибших бойцов.
Ранее Минобороны РФ заявило о возвращении 107 военных из украинского плена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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