В Киеве заявили об очередном обмене пленными с Россией

На Украину вернулись 45 военных ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

По его словам, возвращение на родину военнослужащих стало возможным в результате договоренностей об обмене военнопленными с российской стороной.

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«Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ. Среди них солдаты и сержанты, которые в боях защищали наше государство», — написал глава офиса президента Украины.

Он также добавил, что удалось вернуть тела двух погибших бойцов.

Ранее Минобороны РФ заявило о возвращении 107 военных из украинского плена, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбменРоссияПленныеУкраина
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