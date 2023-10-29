В Херсонской области уничтожили две лодки ВСУ

На херсонском направлении уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.

В Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский», – сообщает агентство.

Также ликвидированы украинские боевики в районе ж/д моста и место погрузки сил ВСУ в районе населенного пункта Тягинка.

Также российская сторона заявила об уничтожении пункта временной дислокации подразделения ВСУ и позицию украинской части в районе населенного пункта Гавриловка.

Ранее украинские военные сдались в плен российским войскам под Купянском, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Западной группировки войск.

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ФОТО: РИА Новости
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