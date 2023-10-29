В Херсонской области уничтожили две лодки ВСУ
На херсонском направлении уничтожили две лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб региона.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский», – сообщает агентство.
Также ликвидированы украинские боевики в районе ж/д моста и место погрузки сил ВСУ в районе населенного пункта Тягинка.
Также российская сторона заявила об уничтожении пункта временной дислокации подразделения ВСУ и позицию украинской части в районе населенного пункта Гавриловка.
Ранее украинские военные сдались в плен российским войскам под Купянском, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Западной группировки войск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru