В Херсонской области уничтожили две лодки ВСУ

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены две лодки противника в районе острова Алешкинский», – сообщает агентство.

Также ликвидированы украинские боевики в районе ж/д моста и место погрузки сил ВСУ в районе населенного пункта Тягинка.

Также российская сторона заявила об уничтожении пункта временной дислокации подразделения ВСУ и позицию украинской части в районе населенного пункта Гавриловка.

Ранее украинские военные сдались в плен российским войскам под Купянском, пишет РИА Новости со ссылкой на бойца Западной группировки войск.



