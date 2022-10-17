В Госдуме призвали обсудить обеспечение мобилизованных оружием
Не только Совбез РФ должен прорабатывать вопросы эффективных подходов к мобилизации, отметил в эфире НСН депутат Юрий Швыткин.
Комитету Госдумы по обороне совместно с Минобороны следует обсудить вопросы вооружения мобилизованных и обеспечения их средствами защиты, заявил зампред профильного комитета Госдумы Юрий Швыткин в разговоре с НСН.
Ранее член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил РИА Новости, что комитет на закрытых слушаниях 17 октября с участием двух замминистров обороны Алексеем Криворучко и Михаилом Мизинцевым обсудит обеспечение мобилизованных формой и оружием. Юрий Швыткин отметил, что на данный момент планируется встреча только комитета Госдумы по бюджету с представителями Минобороны.
«Сейчас идет трехсторонняя комиссия по бюджету. В ней присутствует в том числе заместитель министра обороны. Организатором выступает комитет по бюджету. В комитете по обороне этот вопрос не планируется. Если бы такая встреча прошла между нашим комитетом и Минобороны, то нужно было бы посмотреть на те проблемы, которые сегодня есть в рамках проведения спецоперации, оказания помощи со стороны Госдумы в части обеспечения вооружением и средствами защиты. А также выработка более эффективных подходов к вопросам мобилизации. Президент дал соответствующие поручения некоторым членам Совбеза. Думаю, здесь мы бы тоже могли бы проработать этот вопрос. Речь не идет о карательных функциях и спросе», - сказал Швыткин.
Депутат отметил, что комитет госдумы по обороне является вспомогательным аппаратом при проведении спецоперации. А его члены, указал он, всегда взаимодействуют с Минобороны.
«Госдума – это вспомогательный аппарат оказания помощи при проведении спецоперации. Председатель комитета по обороне, я лично и другие члены комитета всегда взаимодействуют с Минобороны в рамках разумного», - резюмировал Швыткин.
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. Как сообщил член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев, финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме, однако возникает вопрос: «Где все это?».
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