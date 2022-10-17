В Госдуме призвали обсудить обеспечение мобилизованных оружием

Ранее член думского комитета по обороне Андрей Гурулев сообщил РИА Новости, что комитет на закрытых слушаниях 17 октября с участием двух замминистров обороны Алексеем Криворучко и Михаилом Мизинцевым обсудит обеспечение мобилизованных формой и оружием. Юрий Швыткин отметил, что на данный момент планируется встреча только комитета Госдумы по бюджету с представителями Минобороны.

«Сейчас идет трехсторонняя комиссия по бюджету. В ней присутствует в том числе заместитель министра обороны. Организатором выступает комитет по бюджету. В комитете по обороне этот вопрос не планируется. Если бы такая встреча прошла между нашим комитетом и Минобороны, то нужно было бы посмотреть на те проблемы, которые сегодня есть в рамках проведения спецоперации, оказания помощи со стороны Госдумы в части обеспечения вооружением и средствами защиты. А также выработка более эффективных подходов к вопросам мобилизации. Президент дал соответствующие поручения некоторым членам Совбеза. Думаю, здесь мы бы тоже могли бы проработать этот вопрос. Речь не идет о карательных функциях и спросе», - сказал Швыткин.