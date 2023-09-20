В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее провели переговоры. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией. Он отметил агрессивный характер учений и назвал их провокационными, подчеркнув, что альянс пытается демонстрировать силу и осуществлять венно-политическое давление, передает «Радиоточка НСН».

