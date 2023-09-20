В Госдуме поддержали идею совместных военных учений с КНДР
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов поддержал идею возможного проведения совместных военных учений России с КНДР, передает РИА Новости.
Он отметил, что с китайскими партнерами давно проходят учения, будет лучше, если Северная Корея решит присоединиться к мероприятиям. По его словам, это положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын ранее провели переговоры. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына стала сигналом коллективному Западу о том, что Россия, Китай и Северная Корея усиливают сотрудничество во всех сферах в борьбе с США, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что запланированные учения НАТО в 2024 году, крупнейшие со времен холодной войны, являются частью приготовления к военному столкновению с Россией. Он отметил агрессивный характер учений и назвал их провокационными, подчеркнув, что альянс пытается демонстрировать силу и осуществлять венно-политическое давление, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru