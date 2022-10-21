В Госдуме назвали число вернувшихся домой мобилизованных

Порядка 10 тысяч мобилизованных по всей стране вернули домой по разным причинам. О этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

Эксперт объяснил, как военное положение в новых регионах отразится на частичной мобилизации

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, все мобилизационные мероприятия будут завершены примерно в течение двух недель, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ГосдумаМобилизация
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