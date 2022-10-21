В Госдуме назвали число вернувшихся домой мобилизованных
21 октября 202210:38
Порядка 10 тысяч мобилизованных по всей стране вернули домой по разным причинам. О этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительного призыва в рамках частичной мобилизации не планируется, все мобилизационные мероприятия будут завершены примерно в течение двух недель, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru