В Германии сообщили о планах проведения совместных военных учений с США и Польшей
Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что в настоящее время изучается вопрос проведения совместных учений с США и Польшей, передает ТАСС.
По его словам, такое решение сможет послать «четкий сигнал России». Глава ведомства подчеркнул, что учения продемонстрируют силы и сплоченность НАТО.
Накануне зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна достичь всех целей специальной военной операции на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, «даже если это будут границы Польши». Политик призвал «уничтожить неонацизм дотла», чтобы мир «обрел долгожданное спокойствие».
22 февраля в Южно-африканской республике начались трехсторонние военно-морские учения с участием России, Китая и ЮАР. Об этом сообщили в российском Минобороны. Отмечается, что на учениях в качестве наблюдателя также присутствуют военно-морские силы Бразилии.
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