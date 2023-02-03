В ДНР заявили о взятии Угледара в полукольцо
Российские силы взяли в полукольцо город Угледар в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
«В Угледаре идет постепенный захват города в кольцо. Он уже находится фактически в полукольце с востока и юго-востока», — рассказал советник в беседе с РИА Новости.
Кимаковский подчеркнул, что город захватывают так же, как и Артемовск, пытаясь взять населенный пункт «в клещи».
Как отметил советник, российские военные уже взяли под огневой контроль трассу в Угледар, идущую из Красноармейска, сообщает телеканал «360». Украинская армия с трудом подвозит в город подкрепления и боеприпасы.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска заняли более выгодные позиции в Угледаре, напоминает Ura.ru.
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