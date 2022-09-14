В ДНР заявили о взятии Николаевки и Николаевки Второй союзными силами
Военные Донбасса и Вооруженные силы РФ взяли под контроль села Николаевка и Николаевка Вторая. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«По состоянию на 14 сентября 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее стало известно, что бойцы частной военной компании «Вагнер» взяли Николаевку Вторую под контроль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru