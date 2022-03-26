В ДНР заявили о ранении 12 мирных жителей в Мариуполе

В результате боевых действий в Мариуполе получили ранения двенадцать мирных жителей, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Поступила информация от Минздрава ДНР о ранении двенадцати мирных жителей, в том числе четырех детей, с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь», - цитирует заявление представительства «Интерфакс».

При этом в СЦКК не уточнили период, о котором идет речь.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеМариуполь
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