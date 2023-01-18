В ДНР заявили, что ВСУ выдали позиции польских военных в Соледаре

Украинские военные в радиоэфире обсуждали действия польских бойцов, благодаря чему Вооруженные силы РФ смогли наносить точные артиллерийские удары по иностранным наемникам в Соледаре. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, часть причиненных польскому контингенту серьезных потерь произошла благодаря ВСУ. Украинские силовики «не стесняясь, обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», пишет Ura.ru.

По словам Гагина, украинские бойцы «не любят» польских военных и направляют их на опасные участки фронта, пишет «Свободная пресса». Кроме того, советник считает, что у Киева и Варшавы разные цели.

«Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — подчеркнул Гагин.

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ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:ВоеннослужащиеПольшаВСУДНР
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