Как отметил чиновник в беседе с РИА Новости, часть причиненных польскому контингенту серьезных потерь произошла благодаря ВСУ. Украинские силовики «не стесняясь, обсуждали в радиоэфире районы работы иностранных коллег», пишет Ura.ru.

По словам Гагина, украинские бойцы «не любят» польских военных и направляют их на опасные участки фронта, пишет «Свободная пресса». Кроме того, советник считает, что у Киева и Варшавы разные цели.

«Украина хочет некоей независимости, Польша жаждет откусить западную часть Украины. Никто не забыл про Волынскую резню, многолетний опыт взаимного геноцида, и все это в куче напоминает натуральную шизофрению», — подчеркнул Гагин.

