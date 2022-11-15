В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное

«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Союзные войска продолжают наступать по нескольким направлениям, отмечает телеканал «360».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью взяла под контроль поселок Майорск в ДНР, напоминает Ura.ru.