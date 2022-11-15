В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Опытное

Поселок Опытное на Авдеевском направлении взят под контроль российскими силами, сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.

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«По состоянию на 15 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Союзные войска продолжают наступать по нескольким направлениям, отмечает телеканал «360».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия полностью взяла под контроль поселок Майорск в ДНР, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНР
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