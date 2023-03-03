В ДНР рассказали об интенсивных боях в районах Марьинки и Угледара
Интенсивные бои идут в районе Марьинки и Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, инициатива в руках российских сил.
«Мы медленно, постепенно движемся вперед», - рассказал советник в эфире телеканала «Россия 1».
Между тем подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные попытались перейти в контратаку в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка. Однако ВСУ потерпели неудачу.
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