В ДНР рассказали об интенсивных боях в районах Марьинки и Угледара

Интенсивные бои идут в районе Марьинки и Угледара в Донецкой народной республике. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска

По его словам, инициатива в руках российских сил.

«Мы медленно, постепенно движемся вперед», - рассказал советник в эфире телеканала «Россия 1».

Между тем подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные попытались перейти в контратаку в районе населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка. Однако ВСУ потерпели неудачу.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНР
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