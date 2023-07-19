В Черном море уничтожили дрейфующую украинскую мину

Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 с патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.

По заявлению ведомства, дрейфующая мина была обнаружена в 180 км северо-восточнее пролива Босфор патрульным кораблем «Сергей Котов» Черноморского флота. После этого в воздух было решено поднять вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил опасный объект.

Пентагон: Украина несет основные потери на минных полях

На прошлой неделе Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Тогда Минобороны РФ сообщало, что моряки обнаружили украинскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала в море. В ведомстве считают, что это одна из мин, выставленных украинскими военными в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Минобороны РФЧерное Море

Горячие новости

Все новости

партнеры