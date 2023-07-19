В Черном море уничтожили дрейфующую украинскую мину
Экипаж российского палубного вертолета Ка-27 с патрульного корабля «Сергей Котов» уничтожил украинскую дрейфующую мину в Черном море. Об этом сообщило Минобороны России.
По заявлению ведомства, дрейфующая мина была обнаружена в 180 км северо-восточнее пролива Босфор патрульным кораблем «Сергей Котов» Черноморского флота. После этого в воздух было решено поднять вертолет Ка-27, экипаж которого уничтожил опасный объект.
На прошлой неделе Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Тогда Минобороны РФ сообщало, что моряки обнаружили украинскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала в море. В ведомстве считают, что это одна из мин, выставленных украинскими военными в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru