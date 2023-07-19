В Черном море уничтожили дрейфующую украинскую мину

На прошлой неделе Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря. Тогда Минобороны РФ сообщало, что моряки обнаружили украинскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала в море. В ведомстве считают, что это одна из мин, выставленных украинскими военными в начале 2022 года в ходе минирования прибрежной акватории.

