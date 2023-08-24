В Белоруссии пройдет оперативно-стратегическое учение «Боевое братство-2023»

По данным ведомства, в «общем замысле» маневров запланированы учение «Взаимодействие-2023» с силами оперативного реагирования для отработки задач по использованию системы коллективной безопасности ОДКБ при урегулировании кризиса в Восточно-Европейском регионе, учение с силами и средствами разведки вооруженных сил стран ОДКБ «Поиск-2023», маневры «Эшелон-2023» с силами и средствами материально-технического обеспечения войск коллективных сил организации.

Кроме того, в Белоруссии впервые проведут учение «Барьер-2023» с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медобеспечения ОДКБ.

«В ходе учения задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей», — заявили в военном ведомстве.

Принимающие участие в «Боевом братстве-2023» контингенты начнут перебазироваться в республику уже 25 августа.

Между тем Япония, США и Канада начали совместные учения с боевыми кораблями в обширном районе у восточного побережья Курильских островов, маневры продлятся до 28 августа, пишет Ura.ru.

