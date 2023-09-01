В Белоруссии начались учения ОДКБ

В Белоруссии начались учения ОДКБ «Боевое братство-2023», они пройдут по 6 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

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Церемония открытия прошла на площади мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Участники церемонии отдали дань уважения павшим при защите Брестской крепости воинам во время Великой Отечественной войны, почтив память минутой молчания и возложив цветы к Вечному огню.

Всего в учениях принимают участие более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, и различной техники.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:Военные УченияАрмия

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