В Белоруссии начались учения ОДКБ
1 сентября 202312:09
В Белоруссии начались учения ОДКБ «Боевое братство-2023», они пройдут по 6 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония открытия прошла на площади мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Участники церемонии отдали дань уважения павшим при защите Брестской крепости воинам во время Великой Отечественной войны, почтив память минутой молчания и возложив цветы к Вечному огню.
Всего в учениях принимают участие более 2500 военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения, и различной техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru