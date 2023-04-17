Южная Корея и США начали крупномасштабные воздушные учения

Южная Корея и США начали крупномасштабные совместные воздушные учения, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Отмечается, что более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, примут участие в учениях, США развернут около 40 самолетов своих ВВС.