Южная Корея и США начали крупномасштабные воздушные учения

Южная Корея и США начали крупномасштабные совместные воздушные учения, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи.

Отмечается, что более 60 южнокорейских военных самолетов, включая истребители F-35A, F-15K и KF-16, примут участие в учениях, США развернут около 40 самолетов своих ВВС.

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До этого Япония и США провели учения истребителей в ответ на ракетный пуск КНДР. 13 апреля КНДР впервые испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18».

Европейский союз осудил запуск Северной Кореей баллистической ракеты нового типа, сообщается в официальном заявлении ЕС. Отмечается, что неоднократные демонстрации северокорейскими властями намерения продолжать разработку оружия массового поражения угрожают международной безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Военные УченияСШАЮжная Корея

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