Утерли американцам нос. В России появилась супер-винтовка

27 ноября 201911:22
Василий Баев

Лидер общероссийской организации «Право на оружие» заявил в эфире НСН, что новая российская винтовка не имеет аналогов в мире.

В России прошла успешные испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT.

Гендиректор предприятия-разработчика этого оружия («Промтехнология») Владимир Злобин в интервью РИА Новости уточнил, что, если дальность поражения 338-го калибра — 1500 метров, то здесь уже дальность выходит за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT.

Лидер общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заявил НСН, что созданием винтовкой с такой дальностью Россия обошла Штаты в этом вопросе.

«Да, такая дальность оказалось возможна, и Россия в этом аспекте сейчас соревнуется с американским аналогом. Причем, штатовский образец явно до нашего не дотягивает. У нас есть доказательная база, что винтовка стреляет на такое расстояние, американцы, судя по всему немножечко мухлюют. Там западный маркетинг рулит, а не технические возможности», - предположил эксперт.

Американцы заинтересовались снайперской винтовкой, из которой стрелял Путин

Как рассказали в компании-разработчике, это принципиально новое снайперское оружие, которое соответствует всем современным требованиям. Серийное производство начнется в будущем году, компания уже получила предзаказы на это оружие от представителей разных стран.

«Замечу, что это частная российская компания, которая за свои деньги проводит исследования, проектно-техническую работу. И они – молодцы, нам есть чем американцам утереть нос», - заключил Вячеслав Ванеев.

До недавнего времени эта снайперская винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Оружие предназначено для антитеррористических и специализированных снайперских подразделений.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ОружиеСША