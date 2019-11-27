Утерли американцам нос. В России появилась супер-винтовка

В России прошла успешные испытания новая модификация высокоточной снайперской винтовки Т-5000 — ORSIS-375CT.

Гендиректор предприятия-разработчика этого оружия («Промтехнология») Владимир Злобин в интервью РИА Новости уточнил, что, если дальность поражения 338-го калибра — 1500 метров, то здесь уже дальность выходит за два километра. Рабочее название этой модели ORSIS-375CT.

Лидер общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев заявил НСН, что созданием винтовкой с такой дальностью Россия обошла Штаты в этом вопросе.

«Да, такая дальность оказалось возможна, и Россия в этом аспекте сейчас соревнуется с американским аналогом. Причем, штатовский образец явно до нашего не дотягивает. У нас есть доказательная база, что винтовка стреляет на такое расстояние, американцы, судя по всему немножечко мухлюют. Там западный маркетинг рулит, а не технические возможности», - предположил эксперт.