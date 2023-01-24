Юрист рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать

Некоторые пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать, несмотря на то, что призыв по нему закончен. Об этом заявил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, пишет «Вечерняя Москва».

«Например, в шестом пункте прописана норма денежного содержания призванных по частичной мобилизации. Разумеется, ее никто не отменял», - объяснил адвокат.

Также, по его словам, продолжается обучение и боевое слаживание призванных на службу.

Генерал Болдырев рассказал, почему нет указа о завершении частичной мобилизации

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Указ Путина о частичной мобилизации предусматривает кроме призыва нужного числа граждан на военную службу и другие мероприятия Министерства обороны.

На этом фоне экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что указа о завершении мобилизации нет, так как продолжаются мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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