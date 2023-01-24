Юрист рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать

Некоторые пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать, несмотря на то, что призыв по нему закончен. Об этом заявил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, пишет «Вечерняя Москва».



«Например, в шестом пункте прописана норма денежного содержания призванных по частичной мобилизации. Разумеется, ее никто не отменял», - объяснил адвокат.

Также, по его словам, продолжается обучение и боевое слаживание призванных на службу.