Юрист рассказал, какие пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать
Некоторые пункты указа о частичной мобилизации продолжают действовать, несмотря на то, что призыв по нему закончен. Об этом заявил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов, пишет «Вечерняя Москва».
«Например, в шестом пункте прописана норма денежного содержания призванных по частичной мобилизации. Разумеется, ее никто не отменял», - объяснил адвокат.
Также, по его словам, продолжается обучение и боевое слаживание призванных на службу.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Указ Путина о частичной мобилизации предусматривает кроме призыва нужного числа граждан на военную службу и другие мероприятия Министерства обороны.
На этом фоне экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев заявил НСН, что указа о завершении мобилизации нет, так как продолжаются мероприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.
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